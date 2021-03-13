Chelsea, Leeds United deplasmanından 1 puanla döndü
13.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:33
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.
Londra ekibi, ligin 28. haftasında Elland Road Stadı'nda Leeds United'a konuk oldu.
Karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.
İki maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea puanını 51'e, üç maçtır kazanamayan Leeds United ise puanını 36'ya yükseltti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya