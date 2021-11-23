Chelsea - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Juventus maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Chelsea - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Chelsea - Juventus maçı şifresiz mi? Chelsea - Juventus maçı hakemi kim? Chelsea - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi' maçı, 23.11.2021 Salı bugün saat 23.00'te oynanacak.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Juventus maçı EXXEN platformundan yayınlanacak

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Chelsea - Juventus maçını izlemek için EXXEN kullanıcı olmalısınız.

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