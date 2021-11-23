Chelsea - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Juventus maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Chelsea - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Chelsea - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Chelsea - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Chelsea - Juventus maçı şifresiz mi? Chelsea - Juventus maçı hakemi kim? Chelsea - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Chelsea - Juventus Şampiyonlar Ligi' maçı, 23.11.2021 Salı bugün saat 23.00'te oynanacak.
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