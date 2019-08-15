Chelsea, İstanbul'dan moralsiz ayrıldı

15.08.2019 12:44

Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa 2019'da penaltı atışları sonrasında Liverpool'a mağlup olan Chelsea, İngiltere'ye gitti.

Konakladıkları otelden otobüsle İstanbul Havalimanı'na getirilen Chelsea ekibinin moralsiz olduğu görüldü. İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri altında havalimanına giriş yaparken, saat 12.45'te kalkan özel uçakla da İstanbul'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın otobüsten inişi

Havalimanına girişi

Futbolculardan detaylar

Kaynak: DHA