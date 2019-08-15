Chelsea İngiltere'ye döndü

Chelsea İngiltere'ye döndü

UEFA Süper Kupa'yı Liverpool'a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü.

15.08.2019 13:15
Chelsea İngiltere'ye döndü

UEFA Süper Kupa'yı Liverpool'a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü. Dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasında 2-2 biten maç sonucu penaltılarda rakibi Liverpool'a mağlup olan Chelsea takımı İstanbul'dan ayrıldı. Öğlen saatlerinde otobüsle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İngiltere'ye hareket etti.
(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA
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