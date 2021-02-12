Chelsea, İngiltere FA Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Chelsea, İngiltere FA Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım oldu

12.02.2021 01:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:34
Chelsea, İngiltere FA Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım oldu

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Chelsea, İngiltere FA Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 01:35:40. #1.15#
title