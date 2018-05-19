Chelsea, Hazard'ın Golüyle FA Cup'ta Şampiyonluğa Ulaştı

2017-2018 sezonu FA Cup şampiyonu, finalde Manchester United'ı 1-0 yenen Chelsea oldu.

CHELSEA KUPANIN SAHİBİ OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında Chelsea ile Manchester United takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasında Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın penaltı golüyle öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan başkent temsilcisi, kupanın sahibi oldu.

MANCHESTER CİTY İLE 5 AĞUSTOS'TA MAÇA ÇIKACAK

100 puanla rekorları alt üst ederek şampiyon olan Manchester City ile FA Cup'ı kazanan Chelsea, 5 Ağustos 2018'de Community Shield maçı oynayacak.