Chelsea, Hazard'ın Golüyle FA Cup'ta Şampiyonluğa Ulaştı
İngiltere FA Cup Finali'nde Chelsea, Manchester United'ı Eden Hazard'ın golüyle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2017-2018 sezonu FA Cup şampiyonu, finalde Manchester United'ı 1-0 yenen Chelsea oldu.
CHELSEA KUPANIN SAHİBİ OLDU
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında Chelsea ile Manchester United takımları karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 22. dakikasında Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın penaltı golüyle öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan başkent temsilcisi, kupanın sahibi oldu.
MANCHESTER CİTY İLE 5 AĞUSTOS'TA MAÇA ÇIKACAK
100 puanla rekorları alt üst ederek şampiyon olan Manchester City ile FA Cup'ı kazanan Chelsea, 5 Ağustos 2018'de Community Shield maçı oynayacak.
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