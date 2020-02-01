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Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Chelsea Gray ile sezon sonuna kadar anlaştı.

01.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:52
Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Gray ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şu an ABD Milli Takımı ile kampta olan Chelsea Gray, 20 Şubat 2020 tarihinde takımımıza katılacak ve takımımızın bu sezonun kalanında yarışacağı tüm turnuvalarda kadromuzdaki yerini alacaktır." denildi.

27 yaşındaki Chelsea Gray, oyun kurucu pozisyonunda forma giyiyor.

Kaynak: AA
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