Chelsea – Fulham maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea – Fulham hangi kanalda? Chelsea – Fulham maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea – Fulham maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Chelsea – Fulham maçı hangi kanalda? Chelsea – Fulham maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea – Fulham maçı ne zaman, saat kaçta?