Chelsea, Fulham karşısında tek golle kazandı
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Chelsea, Fulham karşısında tek golle kazandı

16.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:45
Chelsea, Fulham karşısında tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 3 maçta galip gelemeyen Chelsea, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'ın konuğu oldu.

Mavi-beyazlı ekip, 78. dakikada Mason Mount'un golüyle karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Fulham'da Antonee Robinson, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Chelsea bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti, Fulham ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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