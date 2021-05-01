Chelsea, Fulham'ı Havertz'in 2 golüyle geçti
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.
Ligi ilk 4 sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefleyen Chelsea, küme düşme potasındaki Fulham'ı ağırladı.
Mavi-beyazlı ekip, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleyi 10 ve 49. dakikalarda Kai Havertz'in attığı gollerle 2-0 kazandı.
Puanını 61'e yükselten Chelsea 4. sıradaki yerini korurken, Fulham ise 27 puanla 18. sırada kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya