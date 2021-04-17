Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi
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Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi

Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Manchester City'i 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

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İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Manchester City'i 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

FA Cup yarı final karşılaşmasında Chelsea ile Manchester City'i karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 55'inci dakikada Werner'in asistinde golü bulan Ziyech takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, finale adını yazdıran taraf oldu.

İKİNCİ FİNALİST YARIN BELLİ OLACAK

Chelsea'nin finaldeki rakibi ise yarın oynanacak karşılaşma sonrasında belli olacak. Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, saat 20: 30'da Southampton ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf finalde Chelsea'nin rakibi olacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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