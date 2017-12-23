Chelsea, Everton'ı Geçemedi
Hollandalı teknik adam Ronaldo Koeman'ın ardından göreve gelen Sam Allardyce yönetiminde altı maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Everton, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea'yi ağırladı.
Londra ekibinin baskılı oynadığı ancak sekiz isabetli şutunda skor üretemediği mücadele golsüz sona erdi ve iki takımın da iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde üçüncü sırada yer alan Chelsea puanını 39, Everton ise 26'ya çıkardı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Everton-Chelsea: 0-0
Brighton & Hove Albion-Watford: 1-0
Manchester City-Bournemouth: 4-0
Southampton-Huddersfield Town: 1-1
Stoke City-West Bromwich Albion: 3-1
Swansea City-Crystal Palace: 1-1
West Ham United-Newcastle United: 2-3
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Kaynak: EuroSport.com
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