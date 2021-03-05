Chelsea, deplasmanda Liverpool'u tek golle geçti
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Chelsea, deplasmanda Liverpool'u tek golle geçti

05.03.2021 01:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 01:44
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi.

Ligin 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk etti.

Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Chelsea 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı.

Bu skorla Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, Liverpool 43 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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