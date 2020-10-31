Chelsea deplasmanda farklı kazandı
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Chelsea deplasmanda farklı kazandı

31.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:08
Chelsea deplasmanda farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Burnley'yi 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Burnley'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sezon renklerine bağladığı yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendiren Chelsea, Turf Moor Stadı'nda ligde alt sıralarda yer alan Burnley'nin konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Chelsea, 26. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren Chelsea, 63. dakikada Kurt Zouma, 70. dakikada Timo Werner'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Chelsea puanını 12'ye çıkarırken, Burnley ise 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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