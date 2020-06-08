Chelsea'den genç oyuncusu Tino Anjorin'e 5 yıllık sözleşme İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, genç oyuncusu Tino Anjorin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, genç oyuncusu Tino Anjorin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea Kulübü, 18 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Anjorin ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün altyapısından yetişen ve büyük kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Anjorin, Chelsea'nin gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç futbolcu, bu sezon A takımda görev yaptığı 5 maçta 2 gol atmıştı.

Kaynak: AA