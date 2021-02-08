Chelsea çıkışını sürdürüyor
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Chelsea çıkışını sürdürüyor

08.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:18
Chelsea çıkışını sürdürüyor

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 23. hafta karşılaşmasında, ligde son sırada yer alan Sheffield United, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Chelsea'yi Bramall Lane Stadı'nda konuk etti.

Son haftaların formda ekibi Chelsea, 43. dakikada Mason Mount'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede ev sahibi Sheffield United, Antonio Rüdiger'in 54. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Chelsea, 58. dakikada Jorginho'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetiminde 4 lig maçında 10 puan toplayan Chelsea, puanını 39'a yükseltirken, Sheffield United 11 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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