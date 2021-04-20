Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea-Brighton hangi kanalda Chelsea-Brighton maçı şifresiz mi?
İngiltere Premier Lig maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea-Brighton maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Chelsea-Brighton maçı hangi kanalda? Chelsea-Brighton maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta?
Almanya Bundesliga maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea-Brighton maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, B.Dortmund - Manchester City maçı hangi kanalda? Chelsea-Brighton maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde…
CHELSEA-BRIGHTON MAÇI HANGİ GÜN?
Chelsea-Brighton Maçı 20 Nisan Salı günü oynanacak.
CHELSEA-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Chelsea-Brighton Maçı 22:00'de başlayacak.
CHELSEA-BRIGHTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Chelsea ile Brighton arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Stamford Bridge Stadyumu, Londra'da oynanacak.