Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea-Brighton hangi kanalda Chelsea-Brighton maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Chelsea-Brighton maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Chelsea-Brighton maçı hangi kanalda? Chelsea-Brighton maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta?