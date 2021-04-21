Chelsea, "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceğini açıkladı
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Chelsea, "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceğini açıkladı

Chelsea, 'Avrupa Süper Ligi' projesinden çekileceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu projeye devam etmemizin kulübün, taraftarların ve futbol topluluğunun yararına olmayacağına karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa Süper Ligi"nden ayrıldığını duyuran Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın ardından turnuvada son İngiliz takımı Chelsea de organizasyona veda etmiş oldu.

Bu 6 kulübün yanı sıra İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'nın ise Milan, Inter ve Juventus takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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