Chelsea - Arsenal İspanya Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Chelsea - Arsenal maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Chelsea - Arsenal maçıdır. Peki Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Chelsea - Arsenal maçı 12 Mayıs Çarşamba günü bu akşam saat 22.15'te başlayacaktır.
CHELSEA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Chelsea - Arsenal maçını S Sport ,kanalından izleyebilirsiniz.