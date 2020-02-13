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Chelsea, Ajax'tan Ziyech'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda temsilcisi Ajax'tan Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

13.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:32
Chelsea, Ajax'tan Ziyech'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi , temsilcisi 'tan Faslı kanat oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ziyech'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ziyech'in sezon sonuna kadar Ajax forması giymeye devam edeceği ve 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Chelsea'nin bu transfer için bonuslarla birlikte 44 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, Ajax'ın yanı sıra aynı ülkede Twente'de de görev yaptı. Faslı milli futbolcu, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 160 resmi maça çıktı ve 49 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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