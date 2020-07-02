Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?
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Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?

Check up nelere bakar? Check up hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Neden check up yaptırılmalı? Check up nasıl yapılır? Check up işlemi öncesi yapılması gerekenler nelerdir? Check up nedir? Check up fiyatları hakkında tüm bilgiler haberde.

Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?
02.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:12

40 yaşını geçmiş her bireyin düzenli olarak yaptırması gereken check up işlemi, farkına varmadığınız sağlık problemlerini ortaya çıkarır, düzenli yaşam kalitesini sağlar. Yapılacak testlere göre fiyat belirlenir. Sağlıklı hayatın anahtarı konumundaki bu testler, vücut değişimlerini rahatlıkla takip etmenizi sağlar. Şeker, tiroit, kanser hücreleri, tansiyon, kan hastalıkları gibi sağlık problemleri belirler. Hasta hissetmeyi beklemeden check up yaptırmalısınız.

CHECK UP NEDİR?

Doğru zamanda yapıldığı takdirde erken teşhise sebep olur. Herhangi bir şikayetiniz yoksa bile bu işlemleri yaptırmalısınız. Check up belirti vermeyen, sinsi bir şekilde ilerleyen sağlık problemlerini engeller. Profesyonel sağlık ekibiyle birlikte en modern tıbbi işlemler ile yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?

CHECK UP NELERİ KAPSAR?

Tam kapsamlı check up kontrolünde kan sayımı, karaciğer ve böbrek gibi orh-ganların kan testleri, kolesterol, tiroit, sarılık testi, lipid düzeyleri, idrara analizi, akciğer grafisi, dışkıda kan aranması gibi check up kontrolünde olması gereken testlerdir.

CHECK UP FİYATLARI NEDİR?

Check up işlemleri, yaş aralığı ve hastanedeki ekipmanlara göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyat aralığı olmayan bu işlem, yaptıracağınız işlem türlerine göre değişmektedir.

Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?

CHECK UP NELERE BAKAR?

Kilo ilgili sorunlar, beslenme düzeni, tansiyon, şeker,kan hastalıkları, diş ve diş eti sorunları, tiroit, akciğer kanseri gibi hastalıkların tetkikleri yapılır.

Check up sonrası tiroit kanseri, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri gibi problemler check up sonrası belirlenir.

CHECK UP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

-Check up sadece hasta hissedenlerin yaptırdığı bir durum değildir.

-Check up sayesinde aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan karaciğer problemini, sigaranın içindeki zehirli gazlardan dolayı akciğer kanseri gibi organları etkileyen problemleri belirler.

-Devamlı başa ğrısı için check up değil, doktor kontrolüne gitmelisiniz.

-Düzenli check up yaptırmalı,her yıl değişimler gözlemlenmeli.

-Check up erken teşhis önemli konumdadır.

Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?

NEDEN CHECK UP YAPTIRILMALI?

Check up bir nevi önlemdir. Belli eden belirtileri olmayan sağlık problemlemlerin tespiti için oldukça önemlidir. Daha sağlıklı hayatın belirlenmesini sağlar. İnsanlar ters giden sağlık sorunlarını kağıt üzerinde gördüklerinde inanır. Oluşmamış veya oluşma aşamasındaki sağlık problemini yok etmede belirleyici rol oynar. İnsanlar check up sayesinde yaşam düzeni hatırlatılır ve bu konuda harekete geçmeye teşvik eder. Her sene değişen vücut döngüsü rahatlıkla takip edilebilir.

CHECK UP NASIL YAPILIR?

En doğru sonuçlar için en az 12 saatlik açlık gerekmektedir. Randevudan önce hafif beslenilmeli. Check up saatinde hastanede bulunun. uzun işlemler olacağından herhangi bir aksama yaşamayın. İlk olarak doktor kullandığınız ilaçlar, alerjiler, alışkanlıklar, günlük spor düzeniniz gibi hakkınızda bilgi toplayacaktır. Daha sonra kan, idrar ve gerekli numuneler alınacaktır. Bu işlemlerden sonra tansiyon düşmemesi için bir şeyler araştırabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra radyolojik tetkikler başlayacaktır. Mamografi, tomografi, röntgen ve grafi gibi işlemler uygulanacaktır. Sonuçlar yoğunluğa göre değişecektir. Aynı gün sonuçlara ulaşabilir veya 1-2 gün içinde hepsine ulaşabilirsiniz. T.C kimlik numaralarınız ile sonuçları öğrenebilirsiniz. Fakat önemli olan detaylı şekilde doktor tarafından incelenmesidir. Bir önceki yılki sonuçları götürmelisiniz. Böylelikle vücudunuzda meydana gelen değişimleri görmüş olursunuz.

Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?

CHECK UP İŞLEMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Check up işlemi yaptırmadan en az 12 saat aç olmanız gerekmektedir.

İlaç kullanımına dikkat edin. Düzenli kullandığınız ilaçlar haricinde ilaç kullanmayın.

Alkol ve yüksek miktardaki kafeini en az 1 gün öncesinde kesin.

Son günlerde yediklerinize dikkat edin. Ağır yağlı yiyecekler yerine sebze ağırlıklı beslenin.

Bedeni zorlayacak ağır sporlardan kaçının.

Yapılacak işleme göre yapılması geekenle değişecektir. Örneğin; batın ultrasonu check up işlemi içerisinde varsa idrar torbasının dolu olması gerekmektedir. Bu yüzden işlem öncesi bol su tüketilmelidir. Kadınlarda mamografi işlemi için en uygun zaman adet döneminin 3.. ve 10. günleridir.

Check up neleri kapsar? Check up nedir? Check up fiyatları nedir?
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