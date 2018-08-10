Charlottesville Belediye Başkanından Trump'a Eleştiri

NEW ABD'de geçen yıl ırkçılık karşıtı gösterilere sahne olan Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinin Belediye Başkanı Nikuyah Walker, Başkan Donald Trump'ın ABD'de artan nefret söyleminin sorumlusu olduğunu bildirdi.

ABD'nin ilk Afrika kökenli Belediye Başkanı olan Walker, CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, geçen yıl bir kişinin ölümüne neden olan ırkçı gösterilerin ardından Trump'a hala kızgınlık duyduğunu belirtti.

Walker, "ABD'nin 45. Başkanı, ki kendisine ilk kez başkan diyorum, uğraşmak zorunda kaldığımız birçok nefreti ortaya çıkaran kişi." ifadesini kullandı.

Ocak ayında göreve başladığından bu yana hiçbir hükümet yetkilisinden kentteki geçen yılki şiddet olaylarına ilişkin bir şey duymadığını aktaran Walker, "Onlardan duyacaklarımla artık ilgilenmiyorum. Özellikle Beyaz Saray'ın söyleyeceklerini." dedi.

Charlottesville'de geçen yıl 12 Ağustos'ta düzenlenen "Sağı Birleştirin" adı verilen ve Trump yönetimi ile giderek güçlenen aşırı sağcı kesimlerin bir araya geldiği gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Bir aracın ırkçılık karşıtı bir grubun içine dalmasıyla bir kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmış ve kentte OHAL ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran bu olay karşısında Donald Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de Amerikan kamuoyunda ciddi şekilde eleştirilmişti.