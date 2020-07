Charlize Theron'un baklava paylaşımı Gaziantep'i heyecanlandırdı Vizyona giren "The Old Guard" filminde baklava yeme sahnesi bulunan sinema sanatçısı Charlize Theron'un, Gaziantep baklavasına övgüler yağdırması kentteki baklavacıları sevindirdi.

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından "Afiyet olsun!" ifadeleriyle birkaç gün önce vizyona giren ve Gina Prince'in yönettiği, aksiyon dalındaki "The Old Guard" filminden bazı sahneler paylaşıp Charlize Theron'u Twitter'den etiketledi.

Paylaşılan sahnelerde Charlize Theron'un canlandırdığı Andy karakterinin baklava yemesi yer aldı. Paylaşımın ardından bir süre sonra ise 44 yaşındaki Güney Afrikalı ve Amerikalı sinema sanatçısı "Şimdiye kadar yediğim en iyi tat. En iyisinin Gaziantep'te olduğunu duydum." anlamına gelen "Best thing I've ever tasted. Heard they have the best at Gaziantep…" ifadeleriyle yanıt verdi.

Filmdeki sahnede ise kendisine uzatılan yiyeceğin koklayarak baklava olduğunu anlayan 2003 yılında "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar ödülüne layık görülen Theron, daha sonra iddia sonucu tadına baktığı baklavanın Türkiye'nin Doğusundan olduğunu tahmin ederek iddiayı kazanıyor.

Baklavacılar memnun

Theron'un paylaşımlarının ardından Gaziantepli baklava ustaları da heyecanlandı.

Kentteki baklava ustalarından Ufuk Sağluge, AA muhabirine, Gaziantep'in baklava konusunda çok önemli ve ayrıcalıklı bir yer olduğunu söyledi.

Gaziantepli ustaların baklavayı doğal ürünleri sevgileriyle birleştirerek ürettiğini anlatan Sağluge, "Gaziantepli ustaların hemen hepsi işini aşk ve sevgiyle yapıyor. Bizim hedefimiz baklavamızı her zaman en üst seviyeye çıkarmak. Filmde geçen kareyle gururumuz okşadı. Tüm film ekibini Gaziantep'e baklava yemeye bekliyoruz." diye konuştu.

Baklavacı Levent Aktaş ise Antep baklavasının Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescil edilen ilk Türk ürünü olduğunu anımsatarak, "Gaziantep baklavasının artık bir dünya markası olduğu tescillendi. Kentimizi, bölgemizi ve ülkemizi leziz baklavalarımızla tanıtıyorduk. Artık işimiz daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

Baklava ustası Burhan Çağdaş da tanıtımın önemine işaret ederek Antep baklavası konusunda da son yıllarda tanıtım anlamında önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti.

Tanıtımların artık sonuç vermeye başladığını anlatan Çağdaş, "Baklava için yapılan tanıtımlar artık meyvesini veriyor. Her geçen yıl ünümüz daha da artacak ve katma değeri yüksek bir ürünü ihraç kalemi olarak değerlendireceğiz." dedi.

