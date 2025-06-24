Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi ne zaman, nerede çekildi?

Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu, özeti ve Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmini izleyecek olanların merak ettiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu nedir, Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler ve Charlie'nin Çikolata Fabrikası özeti gibi konuları inceliyoruz.

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir. Tim Burton, bu işte en iyilerden olarak yeni bir fantastik komedi ile karşımızda.


CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

"Charlie'nin Çikolata Fabrikası" filminde başrollerinde Brigitte Millar, Johnny Depp, Freddie Highmore yer alıyor.

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Haziran'dan Aralık 2004'e kadar Birleşik Krallık'ta Pinewood Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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