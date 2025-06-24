Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi ne zaman, nerede çekildi?

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CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka'nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie'dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie'nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka'nın hayal alemine çekecektir. Tim Burton, bu işte en iyilerden olarak yeni bir fantastik komedi ile karşımızda.



CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

"Charlie'nin Çikolata Fabrikası" filminde başrollerinde Brigitte Millar, Johnny Depp, Freddie Highmore yer alıyor.

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Haziran'dan Aralık 2004'e kadar Birleşik Krallık'ta Pinewood Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.