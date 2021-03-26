Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisine 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame
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Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisine 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame

Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Politika
Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisine 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin yöneticileri Alice Petit, Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent Sourisseau hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıla kadar...

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin yöneticileri Alice Petit, Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent Sourisseau hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo dergisinin 28 Ekim 2020'deki sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir karikatür görseli üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu işlendiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçun yabancı ülkede Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde, Türk kanunlarının uygulanması gerektiği hatırlatılarak, derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni  Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları belirtildi.

İlgili evrakların tercümesi yapılarak şüphelilerin ifadelerinin alınması için Fransa yetkili makamlarına istinabe talebinde bulunulduğu kaydedilirken, söz konusu istinabe talebine cevap verip vermemek veya olumlu cevap verme tasarrufu Fransa makamlarında olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürün, kaba, müstehcen, saldırgan, onur kırıcı ve haya duygularını incitmeyi amaçladığı vurgulanarak, şöyle denildi: "Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in toplanan delillere göre, Cumhurbaşkanı'nın onur şeref ve saygınlığına saldırı ve hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları talep edilir."

İddianamede, şüphelilerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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