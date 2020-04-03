Charlie George, Real Madrid Karşısında Hat-Trick Yapıyor 1975-76 Avrupa Kupası Real Madrid'le karşılaşan Derby County'de Charlie George Koçlar'ın kazandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek toplamda 3 gol atıyor ve Madrid karşısında harika bir performansla hat-trick yapıyor.

1975-76 Avrupa Kupası Real Madrid'le karşılaşan Derby County'de Charlie George Koçlar'ın kazandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek toplamda 3 gol atıyor ve Madrid karşısında harika bir performansla hat-trick yapıyor. Kaynak: Dugout