Charlie George, Real Madrid Karşısında Hat-Trick Yapıyor
1975-76 Avrupa Kupası Real Madrid'le karşılaşan Derby County'de Charlie George Koçlar'ın kazandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek toplamda 3 gol atıyor ve Madrid karşısında harika bir performansla hat-trick yapıyor.
03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
1975-76 Avrupa Kupası Real Madrid'le karşılaşan Derby County'de Charlie George Koçlar'ın kazandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek toplamda 3 gol atıyor ve Madrid karşısında harika bir performansla hat-trick yapıyor.
Kaynak: Dugout