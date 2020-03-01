Charles Michel: "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz"
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Charles Michel: "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz" dedi.

01.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:33
Charles Michel:

Birliği (AB) Konseyi Başkanı , 'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, "Avrupa sınırlarını korumak için 'ı destekliyoruz" dedi.


Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine yaşanan hareketlilik sürerken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Michel açıklamasında, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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