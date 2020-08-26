Charlatan Filmi
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Charlatan Filmi

Charlatan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Charlatan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Charlatan Filmi
26.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:59

Hastalıkları tedavi etmek için bitkisel ilaçlardan yararlanarak alışılmadık yöntemler deneyen Mikolasek, bu yolda devam edebilmek için bir yandan özel ve profesyonel hayatında karşısına çıkan zorlukları aşmaya çalışırken bir yandan da savaş ve ülke rejimine karşı mücadele etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Agnieszka Holland

Senaryo: Marek Epstein

Oyuncular: Ivan Trojan , Jan Vlasák, Joachim Paul Assböck, Juraj Loj, Jana Kvantiková, Martin Mysicka , Josef Trojan, Miroslav Hanus, Marek Epstein, Jaroslava Pokorná, Claudia Vaseková, Jirí Cerný, Václav Kopta, Jana Olhová, Frantisek Trojan, Matej Frantisek Preisler, Kamil Svejda

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Charlatan

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Çekya, İrlanda, Polonya, Slovakya

Orijinal Dili: Çekçe

Filmin Süresi: 118 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 05.02.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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