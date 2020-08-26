Charlatan Filmi
Charlatan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Charlatan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Hastalıkları tedavi etmek için bitkisel ilaçlardan yararlanarak alışılmadık yöntemler deneyen Mikolasek, bu yolda devam edebilmek için bir yandan özel ve profesyonel hayatında karşısına çıkan zorlukları aşmaya çalışırken bir yandan da savaş ve ülke rejimine karşı mücadele etmek zorunda kalır.
Yönetmen: Agnieszka Holland
Senaryo: Marek Epstein
Oyuncular: Ivan Trojan , Jan Vlasák, Joachim Paul Assböck, Juraj Loj, Jana Kvantiková, Martin Mysicka , Josef Trojan, Miroslav Hanus, Marek Epstein, Jaroslava Pokorná, Claudia Vaseková, Jirí Cerný, Václav Kopta, Jana Olhová, Frantisek Trojan, Matej Frantisek Preisler, Kamil Svejda
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Charlatan
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Çekya, İrlanda, Polonya, Slovakya
Orijinal Dili: Çekçe
Filmin Süresi: 118 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 05.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com