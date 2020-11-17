Chapare virüsü nedir? Bolivya'da görülen Chapare nasıl bulaşıyor? Chapar teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?
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Chapare virüsü nedir? Bolivya'da görülen Chapare nasıl bulaşıyor? Chapar teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

17.11.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:17
Chapare virüsü nedir? Bolivya'da görülen Chapare nasıl bulaşıyor? Chapar teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

Bolivya'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden üç kişinin, nadir görülen bir virüs yüzünden öldüğü tespit edildi. Peki, Bolivya'da görülen Chapare nasıl bulaşıyor? Chapar teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? Chapare virüsü nedir?

Latin Amerika ülkesi Bolivya'da, insandan insana bulaşan nadir bir virüsün yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. Peki, Chapare virüsü nedir? Bolivya'da görülen Chapare nasıl bulaşıyor? Chapar teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

CHAPARE VİRÜSÜ NEDİR?

Latin Amerika ülkesi Bolivya'da, insandan insana bulaşan nadir bir virüsün yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Bolivya'da yaptığı araştırmada, Ebola gibi kanamalı ateşe yol açan virüsün 2019'da en az üç kişinin ölümüne yol açtığı saptandı.

BOLİVYA'DA GÖRÜLEN CHAPARE NASIL BULAŞIYOR?

Bilim insanları, 'Chapare' ismini verdikleri virüsün insandan insana bulaştığını ve fareler yoluyla da yayılmış olabileceğini söyledi. Herhangi tedavisi olmadığı için virüsü kapan hastalara yalnızca serum veriliyor.

CHAPARE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Virüs ateş, karın ağrısı, kusma, diş etlerinde kanama, ciltte kaşıntı ve gözlerde ağrıya yol açıyor. Belirli bir ilacı bulunmadığı için hastalara sadece serum veriliyor.

CHAPARE VİRÜSÜ NASIL ORTYA ÇIKTI?

Ancak virüsün geçtiğimiz yıl yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Maria Morales-Betoulle, bu kişilerde bulunan virüsü izole edip incelediklerini belirterek, "Daha yaygın bir hastalık bulacağımızı sanıyorduk ama dizilim verileri Chapare virüsüne işaret ediyordu. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.

Araştırmacılardan Caitlin Cossaboom da, Bolivya'daki üç sağlık görevlisinin virüsü enfekte olan hastalardan kaptığını teyit ettiklerini belirterek insandan insana bulaş uyarısı yaptı. Cossaboom, "Vücut sıvılarının potansiyel olarak virüsü taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

FARELER GETİRMİŞ OLABİLİR

The Guardian gazetesine bilgi veren Cossaboom, virüsün Dang humması ile benzerliği nedeniyle halk arasında birkaç yıldır tespit edilemeden dolaşmış olabileceğini söyledi. Bu virüsün fareler tarafından taşındığına ve insanlara da farelerden geçtiğine inanılıyor.

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