Change tır şebekesine 12 ilde dev operasyon
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Change tır şebekesine 12 ilde dev operasyon

Change tır şebekesine 12 ilde dev operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda 1'i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda 1'i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ederken yaklaşık 200 tır Adana'ya getiriliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ankara Asayiş Daire Başkanlığı'yla birlikte rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları change yaparak 'suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de operasyon gerçekleştirdi.

6 ay teknik ve fiziki takipleri yapılan 42 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 1'i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

Operasyon devam ederken yaklaşık 200 tır çevre illerden Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor. - ADANA

Change tır şebekesine 12 ilde dev operasyon
Change tır şebekesine 12 ilde dev operasyon
Change tır şebekesine 12 ilde dev operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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