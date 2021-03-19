CHAIN Coin nedir? Güncel Chain Games (CHAIN) Coin yorum ve grafiği
Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Chain Games. CHAIN coin, Zincir Oyunları ağındaki tüm giriş ücretleri ve yarışma ödemeleri için kullanılan birincil değişim aracı olduğunu iddia ediyor. CHAIN coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, CHAIN Coin nedir? Güncel Chain Games (CHAIN) Coin yorum ve grafiği
Chain Games bugünkü fiyatı ₺1,65 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺37.610.265 TRY. Chain Games son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2417, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 500.000.000 CHAIN coin.
CHAİN COİN NEDİR?
CHAIN ??jetonu, Zincir Oyunları ağındaki tüm giriş ücretleri ve yarışma ödemeleri için kullanılan birincil değişim aracı olduğunu iddia ediyor.
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