CHAIN Coin nedir? Güncel Chain Games (CHAIN) Coin yorum ve grafiği
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CHAIN Coin nedir? Güncel Chain Games (CHAIN) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:29
CHAIN Coin nedir? Güncel Chain Games (CHAIN) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Chain Games. CHAIN coin, Zincir Oyunları ağındaki tüm giriş ücretleri ve yarışma ödemeleri için kullanılan birincil değişim aracı olduğunu iddia ediyor. CHAIN coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, CHAIN Coin nedir? Güncel Chain Games (CHAIN) Coin yorum ve grafiği

Chain Games bugünkü fiyatı ₺1,65 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺37.610.265 TRY. Chain Games son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2417, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 500.000.000 CHAIN coin.

CHAİN COİN NEDİR?

CHAIN ??jetonu, Zincir Oyunları ağındaki tüm giriş ücretleri ve yarışma ödemeleri için kullanılan birincil değişim aracı olduğunu iddia ediyor.

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