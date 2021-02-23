Chaff fişeği nedir, ne işe yarar? Chaff fişeği nerede kullanılıyor? Chaff fişeği hakkında bilgiler!

Yaşanan bazı gelişmelerden dolayı Chaff fişeği ne işe yarıyor, nerelerde kullanılıyor merak edildi. Chaff fişeği, ısı ve radar güdümlü füzeleri atlatmak için kullanılmaktadır. Chaff fişeği nedir, ne demek, ne işe yarar? Detaylar haberimizde.

Chaff fişeği güdümlü füze altatıcısı olarak bilinmektedir. Uçaklarda savunma olarak kullanılır. Chaff fişeği hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

CHAFF FİŞEĞİ NEDİR?

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi Chaff sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

CHAFF FİŞEĞİ NE İŞE YARAR?

Chaff, metalize cam ve alüminyum gibi maddelerden yapılmaktadır. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi chaff sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.