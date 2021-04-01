CGC'den Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyaret
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CGC'den Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyaret

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
CGC'den Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyaret

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) yönetim kurulu üyeleri, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) yönetim kurulu üyeleri, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

CGC Başkanı Ali Cihangir, ziyarette kentteki ilk girişimci kadın kooperatifini kuran kooperatif başkanı Havva Saçıkara Çetin'i ve arkadaşlarını tebrik etti.

Kadın girişimciliğinin teşviki için kooperatifin büyük bir eksikliği gidereceğine inandığını ifade eden Cihangir, "Havva hanım kentte kadın girişimciler adına önemli bir adım atarak kooperatif kurmuştur. Kadın girişimcilere öncülük edeceğine inandığımız kooperatifin her zaman yanında olacağız. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için kadının üretimin içinde ve iş veren olması önemlidir. Kadınlarımıza siyasi hayatta ve çalışma hayatında destek olmak durumundayız. Toplumda ancak kadın erkek omuz omuza hareket ettiğinde hedeflediğimiz noktaya ulaşabiliriz" diye konuştu.

Kooperatif başkanı Havva Saçıkara Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Endüstriyelleşmenin yanı sıra daha sağlıklı olan imece usulüyle ürettiğimiz el emeği göz nuru ürünlerimizi hemşerilerimiz sunmak, daha önce patentini aldığımız yer fıstığı maketi gibi yöresel ürünlerimiz ile Çukurova kültürünü tanıtmak ve hatta halkımızın teveccühü büyüklerimizin desteği ile üretim kapasitemizi arttırarak ihracat yapmayı hedeflemekteyiz. Kadınları topluma kazandırmaktan daha değerli bir mücevher yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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