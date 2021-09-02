ÇGC'den İHA'ya 3 ödül
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ÇGC'den İHA'ya 3 ödül

ÇGC'den İHA'ya 3 ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2020 Basın Yarışmasında İhlas Haber Ajansı'ndan Umutcan İşledici, Elif Ayşenur Bay ve Beril Solmuşgül ödüle layık görüldü.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2020 Basın Yarışmasında İhlas Haber Ajansı'ndan Umutcan İşledici, Elif Ayşenur Bay ve Beril Solmuşgül ödüle layık görüldü.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Basın Özendirme Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Mete'nin başkanlığını yaptığı jüri, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Ünkat, DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, ASGD Şube Başkanı Mustafa Boz, Birbuçuk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV Programcılığı Bölüm Başkanı Erdoğan Gürdal, ÇEP Anadolu Meslek Lisesi Gazetecilik Öğretmeni Bekir Dündar ve Radyo - TV Öğretmeni Serap Sönmez'den oluştu.

Onur ödülleri, Gazeteci Uğur Dündar ile ünlü sanatçı Haluk Levent'e verildi.

Jürinin yaptığı değerlendirmeden sonra ÇGC Yönetim Kurulu özel ödülleri ve başarılı gazetecileri şöyle açıkladı:

"Haber Dalı

Başarı Ödülü: Can Çelik (DHA)

Mansiyon: Umutcan İşledici (İHA)

Röportaj

Başarı Ödülü: Zafer Şahin (VIP Fashion)

Mansiyon: Zeynep Ordu (Toros Gzt)

Spor Haberi

Başarı Ödülü: Bora Erdem (Sabah Gzt)

Mansiyon: Beril Solmuşgül (İHA)

Güncel Yazı

Mansiyon: Oktay Erol (Barış Gzt)

Sayfa Düzeni

Başarı Ödülü: E.Şebnem Arslan (Toros Gzt)

Mansiyon: Özkan Usneker (Barış Gzt.)

TV Görüntü

Başarı Ödülü: Bülent Serin (TRT)

Mansiyon: Yasin Özcan (Kanal A TV)

Radyo Programı

Başarı Ödülü: Emrah Yavuz (Radyo Başkent)

ÇGC Onur Ödülü

Uğur Dündar/ Haluk Levent

Çoban Yurtçu Özel Ödülü: Melek Kurt

Mustafa Gümüşdamla Özel Ödülü: Rıza Akın

Ahmet Yahşi Özel Ödülü: Bayram Bulut

Adnan Dinibütün Özel Ödülü: Yücel Bayluk

Kenan Kutay Özel Ödülü: Hakan Toytekin

Yalçın Öcal Özel Ödülü : A.Engin Kanber

Umut Vadeden Gazeteci Ödülü: Elif Ayşenur Bay, Gülşah Özgen, Yağmur Ütücü

ÇGC Özel Ödülleri: Ramazan Şanıvar, İsmet Ramazan Selçuk, Bilal Tipi, Düzgün Coşkun, Mehmet Büyükkırcalı, Tanır Emre Uzelgeçici, Orhan Işık/Hayatın Artıları-Radyo Güney". - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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