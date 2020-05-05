HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

CFO'lar koronavirüsü finansal etkilerinde endişe duyuyorlar

CFO'lar koronavirüsü finansal etkilerinde endişe duyuyorlar
05.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:40

Türkiye dahil küresel CFO'ların yüzde 70'i Covid-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar.

Türkiye dahil küresel CFO'ların yüzde 70'i Covid-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar. Türkiye CFO'larının yüzde 83'ü, gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ediyor.

Finans liderleri COVID-19 sonrası öngörülerini paylaştı. PwC, CFO Pulse araştırmasını COVID-19'un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemeye yardımcı olmak üzere küresel finans liderlerinin görüşlerini alarak yürütüyor. Global için 3.sü gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye'nin ilk defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, diğer küresel finans liderleriyle birlikte COVID-19 krizini birçok açıdan ele aldı.

Finans liderleri güncel COVID-19 gelişmelerini değerlendiriyor

Araştırma sonuçlarına göre, küresel CFO'ların mesajı; Çoğu şirket yeni koronavirüs salgınının kısa vadeli, tepkisel ilk aşamasını geçmiş durumda. Krizin bu ilk aşamasında, şirketler sağlıklı ve iyi olma gibi acil konuları hedeflemek üzere krizle mücadele planlarını harekete geçirdi. Bugün, çalışanlarının güvenliğini ve şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamak için gerekeni yapmaları hala gerekse de bir yandan istikrarı nasıl sağlayacaklarını da düşünüyorlar: Şirketlerini "Yeni denge" ortamında faaliyet göstermeye hazırlayacak taktikleri belirlemeleri gerekiyor.

Araştırmaya katılan küresel CFO'lardan koronavirüsün şirketlere olası etkisinden çok endişeli olduğunu bildirenlerin oranı (yüzde 70). Ancak bazı ülkelerde çok endişeli olduğunu bildirenler yüzde 50'nin altında.

Türkiye'deki CFO'lar ise, COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar (yüzde 71). Küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu hala giderlerin kısılması önlemlerini göz önünde bulundursa da aynı zamanda kriz sonrası dünyada şirketlerinin başarıya ulaşması, daha güçlü hale gelmesi ve gelecek krizlere daha hazırlıklı olması için çalışma alanları, tedarik zincirleri ve yatırımlar konusundaki aksiyonları planlıyor.

Öne çıkan bulgular

Türkiye dahil küresel CFO'ların çoğunluğu (yüzde 70) COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar. Türkiye CFO'larının yüzde 83'ü, gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ediyor.

Küresel finans liderlerinin endişelerinin başında; küresel ekonomik durgunluk ihtimali (yüzde 69) ve finansal etki (yüzde 67) geliyor. Türkiye CFO'larının çoğunluğu ise krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini ilk sıraya koyuyor (yüzde 80).

Giderlerin kısılması önlemlerini planladıklarını söyleyen CFO'lar için (yüzde 82) CapEx yatırımları ertelenmesi veya iptal edilmesi en muhtemel olanlar (yüzde 89). Ancak, küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu dijital dönüşüm ve Ar-Ge ile ilgili yatırımları ertelemeyi veya iptal etmeyi planlamıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49'u, kriz bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde şirketlerinin "olağan" durumuna dönebileceğine inanıyor. Türkiye CFO'larının yüzde 51'i krizin bugün sona ermesi durumunda iş dünyasının "olağan" haline üç ay içinde dönebileceğini öngörüyor. Süre 6 aya çıktığında ise bu yönde görüş verenlerin oranı yüzde 80'e ulaşıyor.

Kuruluşlar, çalışanların güvenli bir şekilde işlerine dönmelerine izin verecek önlemleri göz önünde bulundursa da CFO'ların yüzde 20'si kritik konularda gerekli çalışana sahip olmamaktan endişe duyuyor. Türkiye için bu oran yüzde 34'e kadar çıkıyor ki bu da pek çok şirketin çalışanlarının yetenek ve becerilerini yeni normal için geliştirmeyi düşündüklerine işaret ediyor olabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor Ekonomi
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Ekonomi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarında çiftçilere müjdeli haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarında çiftçilere müjdeli haberi verdi
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Türkan Şoray Gülben Ergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Loris Karius Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: CFO'lar koronavirüsü finansal etkilerinde endişe duyuyorlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:18:35. #1.15#
title