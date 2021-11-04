Cezayirliler, Osmanlı'nın Cezayir'deki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlayan Macron'a tepkili

Cezayir sokağı, ülkede Osmanlı hakimiyetini "Haçlı Seferlerine" karşı bir dayanışma dönemi olarak görüyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin sömürgeci mazisini kapatmak için Cezayir'in tarihiyle "oynadığını" düşünüyor.

2 Ekim'de Fransa'nın Le Monde gazetesinde yayımlanan haber de, Cezayir'in tarihinin "gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" iddia eden Macron, Osmanlının ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımladı.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılandı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattı ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırdı.

Cezayir halkı, Macron'un ülkede Osmanlı dönemiyle ilgili yaptığı tanımlamayı AA muhabirine değerlendirdi.