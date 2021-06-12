Cezayirliler erken genel seçim için sandık başında
Cezayir'de kayıtlı 24 milyondan fazla seçmen, Ulusal Halk Meclisinde kendisini temsil edecek 407 kişiyi seçmek üzere yedinci parlamento seçimleri için sandık başına gitti.
Cezayir'de kayıtlı 24 milyondan fazla seçmen, Ulusal Halk Meclisinde kendisini temsil edecek 407 kişiyi seçmek üzere yedinci parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler, başkent Cezayir'deki okullara gelerek oylarını kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh