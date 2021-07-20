Cezayirliler, bayram namazını Kovid-19 önlemleri altında camilerde kıldı
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Cezayirliler, bayram namazını Kovid-19 önlemleri altında camilerde kıldı

Cezayirliler, bayram namazını Kovid-19 önlemleri altında camilerde kıldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa - Haberler | Güncel

Cezayirliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sıkı önlemlerle bayram namazını camilerde eda etti.

Cezayirliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sıkı önlemlerle bayram namazını camilerde eda etti.

Bu sene Kurban Bayramı'nda namaz için camilerde toplanan Cezayirlilerin, maske, mesafe, tokalaşmama gibi önleyici tedbirlere riayet ettikleri görüldü.

Cezayirli Tahir Humasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da Kovid-19 salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nın farklı geçtiğini söyledi.

Sevdikleri ve yakınlarıyla salgın nedeniyle ayrı düştüklerini kaydeden Humasi, salgının ortadan kalkması temennisini dile getirdi.

Ömer Bubetra ise salgın nedeniyle bayramların önceki yıllardaki gibi geçmediğini ifade ederek, buna rağmen bayramın neşesinin kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

Cezayir hükümeti dün, bayram münasebetiyle vatandaşların hareketlerini azaltmasını, zorunlu seyahatlerden ve kurban kesimi sırasında toplanmalardan kaçınmasını ve hijyen koşullarına uymasını içeren bir dizi önleyici tedbiri onaylamıştı.

Ülkede geçen sene Kurban Bayramı'nda salgın önlemleri kapsamında bayram namazının camilerde kılınmaması yönünde karar alınmıştı, Ramazan Bayramı'nda ise bayram namazları camilerde eda edilmişti.

Cezayir Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 3 bin 938 kişi yaşamını yitirdi, 153 bin 309 kişi virüse yakalandı, 105 bin 604 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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