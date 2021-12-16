Cezayirli taraftarlar Katar galibiyeti sonrası sokaklara döküldü - Haberler
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Cezayirli taraftarlar Katar galibiyeti sonrası sokaklara döküldü

AA - Haberler | Güncel

Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin katıldığı 2021 FIFA Arap Kupası yarı final mücadelesinde Katar ile Cezayir milli takımları, başkent Doha'daki Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı.

Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin katıldığı 2021 FIFA Arap Kupası yarı final mücadelesinde Katar ile Cezayir milli takımları, başkent Doha'daki Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Maçları ülkelerindeki meydanlarda izleyen Cezayirli vatandaşlar Katar galibiyeti sonrası sevinç yaşadı.

Cezayirli taraftarlar Katar galibiyeti sonrası sokaklara döküldü

Cezayirli taraftarlar Katar galibiyeti sonrası sokaklara döküldü

Cezayirli taraftarlar Katar galibiyeti sonrası sokaklara döküldü

AA - Son Dakika Haberleri

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