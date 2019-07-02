Cezayirli öğrenciler Buteflika rejimi temsilcilerini protestoya devam ediyor

Cezayir'de binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevden ayrılmamasını protesto etmek için başkentte eylem yaptı.

Ülkede aylardır devam eden protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüyen yaklaşık 5 bin öğrenci, bir yandan Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto ederken bir yandan da Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muaz Buşarib'in istifasını kutladı.

Öğrenciler, Buşarib ile geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin soy isimlerinin baş harflerine işaret ederek "Üç B'den biri gitti ikisi kaldı" şeklinde sloganlar attı.

Öğrenciler ayrıca, birkaç gün önce tutuklanan Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşı liderlerinden Lahdar Burkia'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra Tizi Vuzu, Becaya ve Buira kentileri de öğrenci protestolarına sahne oldu.

Cezayir Ulusal Halk Meclisinden bugün yapılan açıklamada Buşarib'in görevinden istifa ettiği belirtilmişti.

Protestolar sürüyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi.

Kaynak: AA