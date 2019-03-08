Cezayirli Muhaliflerden Seçimlerin Ertelenmesi Çağrısı

Cezayir'de muhalif güçler, 18 Nisan'da yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi ve geçiş süreci çağrısında bulundu.

Muhalif siyasi partiler ve isimlerin yaptığı ortak yazılı açıklamada, "uygun ortamın oluşması ve halkın özgürce seçimini yapabileceği yasal koşulların sağlanması için geçiş sürecine girilmesi" çağrısında bulunuldu.

Sürecin nasıl olacağı ve kim tarafından yönetileceğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "Mevcut şartlarda seçimlerin yapılması, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

"Yönetimin inatlaşması, talepleri görmezden gelmesi, seçimleri dayatması ve medyaya baskı yapmasının" kınandığı açıklamada, ne türlü olursa olsun Cezayir'in iç işlerine yabancı müdahalesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklama, başkent Cezayir'deki Özgürlük Öncüleri Partisi'nin merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda parti lideri ve eski Başbakan Ali Benflis tarafından okundu.

Toplantıya eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahhabi, ülkedeki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri gibi muhalif isimler de katıldı.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

Kaynak: AA