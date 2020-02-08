: Cezayirli engelli basketbolcu kariyer hedefleri için Şanlıurfa'da

08.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:22

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un Cezayirli milli oyuncusu Zakarya Salmi, ülkesinde başladığı profesyonel spor yaşamını Türkiye'de daha da geliştirebilme şansı bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Engelli basketboluyla 20 yaşında tanışan Zakarya Salmi, ülkesi Cezayir'de 3 farklı takımda 7 yıl basketbol oynadı. Daha sonra yurt dışında oynama hayali kuran Salmi, internet üzerinden araştırma yaparken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım ile tanıştı.

Yıldırım'ın Şanlıurfa'ya gelmesi için yaptığı teklifi değerlendiren 28 yaşındaki Salmi, engelli basketbolunda önemli bir yere sahip olan Türkiye'de kendisini geliştirebileceğini düşünerek kente gelmeyi kabul etti.

Sezon başındaki hazırlık dönemi sonrası takımda forma şansı bulan Salmi, uzun yıllar basketbol oynamayı hedefliyor.

Zakarya Salmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde eğitim gördüğü sırada bir arkadaşının ısrarı üzerine basketbol oynamaya karar verdiğini söyledi.

Başlangıçta "yapamam" şeklinde çekinceleri olduğunu ifade eden Salmi, "Düşününce bu sporu yapabilirim dedim ve basketbol oynamaya başladım. Bir süre genç takımda oynadıktan sonra başka bir takıma transfer oldum. Kendimi geliştirdim ve Cezayir Milli Takımı'na da seçilmeyi başardım. Burada 2 yıl oynadıktan sonra tekrar eski takımıma döndüm." diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Salmi, tekerlekli sandalye basketbolunda çok iyi bir konumda olan Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada kendimi geliştirme şansı da buluyorum. Çok mutluyum. Yeni bir ülke, yeni arkadaşlar edindim. Hedefim burada başarılı olup tecrübemi artırmak ve takımımla Avrupa'da mücadele etmek. İnşallah bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

Zakarya Salmi, takımda adeta bir aile gibi olduklarını belirterek, gösterilen ilgi nedeniyle kendisini gurbette hissetmediğini dile getirdi.

"Allah izin verirse bu sporu 45 yaşına kadar oynamayı düşünüyorum." diyen Salmi, şunları aktardı:

" Basketboldan önce ev ile okul arasında bir hayatım vardı ve sosyal bir yaşantım yoktu. Basketbol oynamaya başladıktan sonra hayatım değişti, yeni insanlarla tanışma imkanı buldum ve daha çok sosyalleştim. Benim gibi engelli arkadaşlara spor yapmayı tavsiye ediyorum, çünkü bizim için spor demek hayat demek."

Yıldırım: "İleride çok daha iyi bir oyuncu olacağına inanıyorum"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım da araştırmalar sonucunda Zakarya Salmi'nin gelişime açık ve takıma faydalı olabilecek bir oyuncu olduğuna karar verince kadrolarına kattıklarını söyledi.

Salmi'nin takımdaki 2 yabancı oyuncudan birisi olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Salmi ile 2 yıllık anlaşma yaptık. İleride çok daha iyi bir oyuncu olacağına inanıyorum. Kendisi her antrenörün takımında olmasını isteyeceği görev adamı bir sporcu. İnşallah hedeflerine ulaşmasını temenni ediyorum. Yaz döneminde Asya turnuvasında ülkesinin milli takımıyla mücadele etmişti, inşallah burada kendisini geliştirerek Cezayir Milli Takımı'na daha çok faydalı olacaktır. Salmi ve diğer oyuncularımızın da katkısıyla bu sezon play-off oynamak ve kentimizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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