Cezayirli emlakçıya 20 bıçak darbesi Antalya'da emlak işi yapan ve 11 gün önce ortadan kaybolan Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'nin otopsi işlemleri tamamlandı.

Antalya'da emlak işi yapan ve 11 gün önce ortadan kaybolan Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'nin otopsi işlemleri tamamlandı. Uçuş işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin Cezayir'e götürüleceği bildirildi.

Kaybolduktan 11 gün sonra yaşadığı mahallenin yakınındaki bir bölgede otomobilinin bagajında cesedi bulunan Mohamed Mekki'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Sarah Deramchi Mekki ise eşinin işlemlerini gözyaşları içinde takip etti. Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen Sarah Deramchi Mekki'yi bir yakını güçlükle ayakta tuttu. İlk belirlemelere göre Mekki'nin vücudunda 20'nin üzerinde kesici alet izine rastlanıldığı belirlendi. Sarah Deramchi Mekki ise yakını ile birlikte ifade işlemlerinin tamamlanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Özel bir cenaze firması tarafından işlemleri takip edilen Mekki'nin cenazesinin ise yarın ülkesi Cezayir'e gönderilmesi bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA