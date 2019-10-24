Cezayirli avukatlar "gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması" için yürüdü

24.10.2019 17:10

Cezayir'de avukatlar, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle 8 ayı aşkın süredir düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Cezayirli Avukatlar Sendikasının çağrısı üzerine başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi önünde toplanan avukatlar, parlamento binasına yürüdü.

Ülkedeki halk hareketine destek olmak için düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere çeşitli kentlerden gelen avukatlar, yargı bağımsızlığının korunmasını ve gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Gösteride "Sivil devlet", "Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın", "Özgür ve demokratik Cezayir" sloganlarının yanı sıra ülkedeki petrol kuyusu faaliyetlerine yatırım yapan şirketlere vergi muafiyeti ve kolaylıklar sağlanmasını öngören akaryakıt yasa tasarısı karşıtı sloganlar atıldı.

Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler sürüyor

Cezayir'de 20 yıl boyunca yönetimde bulunan Buteflika, tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini sürdürüyor.



Ülkede yeni cumhurbaşkanı seçiminin 12 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA