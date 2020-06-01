Cezayir, Yemen ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Cezayir, Yemen ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 661'e, Yemen'de 84'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 266'ya yükseldi.

Cezayir, Yemen ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
01.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 661'e, Yemen'de 84'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 266'ya yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 661'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 513'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 5 bin 894'e ulaştığı ifade edildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede 4 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 84'e çıktığına işaret edilen açıklamada, 31 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 354'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 14 olduğu aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısının 266'ya yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 635 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 35 bin 192 olduğu, toplam 18 bin 338 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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