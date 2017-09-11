Cezayir Yardım Konvoyunun Gazze'ye Girişi İçin Mısır'a Çağrı

Cezayir Müslüman Alimler Birliği, Mısır makamlarının, Cezayir'den gönderilen insani yardımların Gazze'ye geçişine 24 gündür izin vermediğini belirtti.



Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Ammar Talibi, başkentte düzenlediği basın toplantısında, birliğin yardım konvoyunun muhtevasıyla ilgili Mısır makamlarına gerekli bilginin verildiğini ve tüm izinlerin alındığını ancak Mısır makamlarının bilmedikleri bir sebepten ötürü konvoyu durdurduğunu söyledi.



Mısır'ın Cezayir Büyükelçiliği nezdinde çözüm arayışları içine girdiklerini belirten Talibi, Mısır tarafından söz verildiğini ancak bu sözlerin henüz yerine getirilmediğini ve konvoyun halen Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktardı.



Konvoy içindeki yardım malzemelerinin bozulmasından endişe ettiklerini dile getiren Talibi, müdahalede bulunması için Cezayir Dışişleri Bakanlığına yazı yazdıklarını ancak cevap alamadıklarını kaydetti.



Cezayir Müslüman Alimler Birliğine bağlı Yardım Komitesinin Başkanı Yahya Sari, konvoyun 15 Ağustos'ta Cezayir'den ayrıldığını açıklamış, konvoyun Gazze'ye ulaşması için gereken kolaylığın sağlanacağı yönünde de Mısır makamlarından onay aldıklarını bildirmişti. Filistin'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi ise 18 Ağustos'ta Mısır'ın konvoya Gazze'ye giriş izni vermediğini belirtmişti.