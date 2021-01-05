Cezayir ve Moritanya sağlık alanındaki iş birliğini arttıracak
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Cezayir ve Moritanya sağlık alanındaki iş birliğini arttıracak

05.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:48
Cezayir ve Moritanya sağlık alanındaki iş birliğini arttıracak

Cezayir ve Moritanya sağlık alanındaki iş birliğinin arttırılması konusunda anlaştı.

Cezayir ve Moritanya sağlık alanındaki iş birliğinin arttırılması konusunda anlaştı.

Resmi ziyaret için Moritanya'da bulunan Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Bozid, başkent Novakşot'ta Moritanyalı mevkidaşı Nezir Veled Hamid ile bir araya geldi.

Moritanya Sağlık Bakanı Hamid, iki ülkeden uzmanların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda gerçekleştirdiği sunum sonrası yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin arttırılması konusunda mutabık kalınlığını belirtti.

Salgını kontrol altına alma konusunda Cezayir'in tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyleyen Hamid, sağlık alanındaki iş birliğinin arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

"Başta hastanelerin yenilenmesi ve ilaç üretimi olmak üzere birçok alanda ilişkiler geliştirilebilir." diyen Moritanyalı Bakan, ülkesi için dışarıdan temin edilen temel sağlık ürünlerinin, yabacı ülkelerden alınmasından çok kardeş Cezayir'den karşılanmasını istediklerini dile getirdi.

Salgın sürecinde ülkesinin sıkıntı yaşadığına değinen Hamid, "öncelikli olarak oksijen ekipmanı ürünlerinin üretiminin yapılacağı bir fabrika ve iki üniversite hastanesinin inşa edilmesinin öngörüldüğünü" belirtti.

Hamid, "İki ülke arasında 2012'de imzalanan sağlık iş birliği anlaşmasının yeniden faaliyete geçirilmesini öneriyorum." dedi.

Cezayir'den Moritanya'ya tıbbi malzeme ve ilaç yardımı

Cezayir'in, söz konusu ziyaret kapsamında Moritanya'ya Kovid-19'la mücadele için bir uçak tıbbi malzeme ve ilaç yardımı yaptığı bildirildi.

Cezayir Sağlık Bakanı Bin Bozid, "Cezayir olarak kardeş ülke Moritanya'ya her türlü yardımı yapmaya hazırız, bu sadece Kovid-19 salgını için geçerli değil, orta ve uzun vadede iş birliğinin geliştirilmesini de kapsıyor." dedi.

Bin Bozid ve beraberindeki heyetin, Moritanya'da 15 gün süreyle çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

İki Mağrip ülkesi olan Cezayir ile Moritanya'nın 460 kilometrelik kara sınırı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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