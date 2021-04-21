Cezayir ve Moritanya arasında ilk doğrudan deniz nakliye seferi yapıldı

Mağrip ülkeleri Cezayir ile Moritanya arasındaki deniz nakliye hattı faaliyete başladı.

Mağrip ülkeleri Cezayir ile Moritanya arasındaki deniz nakliye hattı faaliyete başladı.

Moritanya resmi ajansı AMI'nın haberine göre, Cezayir Limanı'ndan yola çıkan "IMEDGHASSEN" isimli yük gemisi Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a ulaştı.

Haberde, yaklaşık bin konteyner kapasiteli yük gemisinin sadece Cezayir üretimi ürünler taşıdığı belirtildi.

İki ülke arasındaki doğrudan nakliye seferleriyle ilgili AMI'ya konuşan Moritanya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı Dış Ticaret Müdürü Muhammed Emin, seferlerin 20 günlük periyotlarla devam edeceğini söyledi.

Emin, seferlerin Cezayir ile Moritanya arasındaki ticareti canlandıracağını sözlerine ekledi.

Cezayir'in Nuakşot Büyükelçisi Yusuf Kişa ise, "iki kardeş ülke arasında atılan bu önemli adamın gelecek için iyiye işaret olduğunu" ifade etti.

Kişa, başlatılan nakliye seferlerinin başta Moritanya olmak üzere komşu ülkeler için de olumlu etkileri olacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık