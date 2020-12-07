Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

07.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:42
Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 2 bin 527'ye, Lübnan'da 1115'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 2 bin 527'ye, Lübnan'da 1115'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 11 kişinin hayatını kaybettiği, 573 kişinin enfekte olduğu, 502 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 527'ye, vakaların 88 bin 825'e, iyileşenlerin sayısının da 57 bin 648'e çıktığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 984 kişide virüs tespit edildiği, 946 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1115'e, vakaların 138 bin 96'ya, iyileşenlerin de 90 bin 229'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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