Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

23.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:58
Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 2 bin 294'e, Lübnan'da 911'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 2 bin 294'e, Lübnan'da 911'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 19 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1005 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 294'e, vaka sayısının da 75 bin 867'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 49 bin 421'e ulaştığı aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1041 yeni vaka tespit edildiğini, 861 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 911'e, vaka sayısının da 117 bin 476'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 69 bin 79 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

İlgili Haberler

Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı
Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı
İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınını anlattı
İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınını anlattı
Japonya'da Covid-19 vaka sayısı art arda rekor kırdı
Japonya'da Covid-19 vaka sayısı art arda rekor kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Bülent Arınç Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Alişan İrem Derici Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Samet Aybaba Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 23:58:26. #1.14#
title